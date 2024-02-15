Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı - Son Dakika
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Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı. Bakan Güler, toplantı öncesinde Yunanistan Savunma Bakanı ile görüşme gerçekleştirdi ve diğer müttefik ülke Savunma Bakanları ile de ayaküstü görüştü.

15.02.2024 19:23
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- Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı. Bakan Güler, toplantı salonuna gelişinde İngiltere, Hollanda, Lüksemburg, Bulgaristan gibi bazı müttefik ülke Savunma Bakanları ile ayaküstü görüştü.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı\'nın ikinci oturumuna katıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı - Son Dakika

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