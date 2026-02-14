Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kartal İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen "KAIHLMUN'26 Birleşmiş Milletler Konferansıöna katılarak öğrencilerle bir araya geldi.
Kartal İmam Hatip Lisesi MUN Kulübü tarafından düzenlenen konferansta öğrenciler, küresel sorunlar ve krizlere yönelik çözüm önerilerini tartıştı. Programda konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin ve bölgenin savunma ile güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler, Öğrencilerle BM Konferansında Bir Araya Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?