Bakan Güler, Polonya Cumhurbaşkanı\'nı karşıladı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
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