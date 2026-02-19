Bakan Güler, SACEUR Grynkewich\'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı belirtildi.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
