Bakan Güler, Şuşa'da Azerbaycanlı ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla inceleme yaptı - Son Dakika
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Bakan Güler, Şuşa'da Azerbaycanlı ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla inceleme yaptı

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Bakan Güler, Şuşa\'da Azerbaycanlı ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla inceleme yaptı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Şuşa kentinde inceleme yaptı. Bu inceleme, yarın yapılacak Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleşti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile Şuşa kentinde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani, yarın düzenlenecek Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Şuşa kentinde incelemelerde bulundu" denildi.

Kaynak: ANKA
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