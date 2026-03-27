Bakan Gürlek Antik Tiyatro'yu Ziyaret Etti

Bakan Gürlek: Ziyaretlerimizin amacı, sahadaki gözlemlerimizi yasal statüye dönüştürmek (2)

BAKAN GÜRLEK ANTİK TİYATROYU GEZDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce programı kapsamında Düzce Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Bakan Gürlek, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, savcı ve hakimlerle adliye çalışanları tarafından karşılandı. Bakan Gürlek, basına kapalı olarak gerçekleştirilen AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret ettikten sonra Konuralp beldesinde kazı çalışmaları devam eden Antik Tiyatro'yu ziyaret etti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, antik tiyatroda yapılması planlanan restorasyon çalışmalarını Bakan Gürlek'e anlattı. Bakan Gürlek, vatandaşlara antik tiyatroyu ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.