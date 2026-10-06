Bakan Gürlek, hakemlerin adaletle ve kimseye bağlı olmadan maçları yönetmesini istedi

Bakan Gürlek, hakemlerin adaletle ve kimseye bağlı olmadan maçları yönetmesini istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek, hakemler soruşturmasına ilişkin açıklamasında Türk futbolunun temiz olması gerektiğini söyledi. Hakemlerin adalet çerçevesinde, kimseye bağlı olmadan ve kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istedi.
Bakan Gürlek: "(Hakemler soruşturması)Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz"
Kaynak: AA
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