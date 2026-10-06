Bakan Gürlek, kısa sürede bir kısım para transferleri yapıldığını belirterek bunların getirilmesi için adli süreçlerin başlatıldığını söyledi. İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçlerin başlatıldığını ifade etti.
Bakan Gürlek: "Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık"
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6.10.2026 13:19:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek, İsviçre'ye gönderilen paralar için adli süreç başlatıldığını söyledi - Son Dakika
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