Bakan Gürlek Stajyer Avukatları Kabul Etti - Son Dakika
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Bakan Gürlek Stajyer Avukatları Kabul Etti

Bakan Gürlek Stajyer Avukatları Kabul Etti
30.06.2026 18:43
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Adalet Bakanı Gürlek, stajyer avukatlara meslek hayatında başarı için önerilerde bulundu.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve stajyer öğrencileri kabul etti.

Bakan Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve mesleğe adım atmaya hazırlanan stajyer öğrencileri Bakanlık'ta kabul etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede genç hukukçulara seslenen Bakan Gürlek, avukatlık mesleğinde başarılı olmanın yolunun sürekli gelişimden, uzmanlaşmadan ve sahayı iyi tanımaktan geçtiğini ifade etti.

'MUTLAKA BİR ALAN SEÇİN'

Staj döneminin meslek hayatı açısından büyük önem taşıdığını belirten Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Stajların çok verimli geçmesi lazım. Yüksek lisans mutlaka yapın. Dil öğrenmek artık bir ayrıcalık değil, hatta ikinci dil öğrenin. Çünkü bunlar ileride işinize yarayacak. Bir de branşlaşma. Sizin farklı olmanız lazım. Nasıl farklı olacaksınız? Bir alanda kendinizi ispatlamanız lazım. Kendinize bir alan belirleyin, bir yol belirleyin. Mutlaka bir alanı seçin, o alanda kendinizi yetiştirmeye çalışın. İşte yüksek lisans, doktora, dil. Hepinize başarılar diliyorum. Sizin en iyisini yapacağınızdan eminim."

Stajyer avukatlara yalnızca ofis tecrübesiyle yetinmemeleri gerektiğini söyleyen Bakan Gürlek, adliyelerde edinilen pratiğin mesleki gelişimde önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Adliyenin tozunu yutmak diye bir deyim var. Yani ofis avukatlığı tamam var ama mutlaka adliyede de gidip oradaki ortamı tanımanız lazım. Duruşmalara katılmanız lazım. Kalemdeki personellerle mutlaka bir irtibat kurmanız lazım. Biz o konuda her zaman ne gerekiyorsa yardımcı oluyoruz"

'NE GEREKİYORSA BİZ SİZİN YANINIZDAYIZ'

İstanbul 2 No'lu Barosu'nun stajyer avukatların eğitimi ve gelişimi için önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Bakan Gürlek, Baro Başkanı Yasin Şamlı'ya da teşekkür etti. Adalet Bakanlığı olarak stajyer avukatların yanında olduklarını vurgulayan Bakan Gürlek, "Bizim de Adalet Bakanlığı olarak yapmamız gereken bir şey varsa yanınızdayız. Bizim birçok birimimiz var. Ortaklaşa, istişare de yapabiliriz ya da birimleri ziyaret edebilirsiniz. Ne gerekiyorsa biz sizin yanınızdayız. Aynı yollardan geçtik biz de sizin gibi meslekten mezun olduk, kısa bir süre staj yaptık sonra hakim savcılığa geçtik. Hayat çok hızlı akıyor. Bunu siz de göreceksiniz. Sonra sizin de stajyerleriniz olacak. Rabbim inşallah mahcup etmesin çıktığınız yolda her daim yardımcınız olsun. Bizler yanınızdayız" diye konuştu.

Toplantı da öğrencilerle tecrübe paylaşımında bulunan Bakan Gürlek, stajyer hukukçuların sorularını da yanıtladı. Bakan Gürlek, toplantının ardından stajyer avukatlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: DHA

Politika, Gürlek, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Gürlek Stajyer Avukatları Kabul Etti - Son Dakika

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