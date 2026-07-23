Bakan Gürlek: Erzurum Kongresi bağımsızlık dönüm noktası

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Erzurum Kongresi'nin 107. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz." iradesiyle hafızalarına kazınan Erzurum Kongresi'nin, milletin istiklal iradesini bütün dünyaya ilan ettiği tarihi dönüm noktalarından birisi olduğunu vurguladı.

Erzurum'da ortaya konulan bağımsızlık ruhunu bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yaşattıklarını belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşımak için çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Gürlek, "Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.