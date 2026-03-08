Bakan Gürlek'ten Kadın Yargıçlara 8 Mart Mesajı - Son Dakika
Bakan Gürlek'ten Kadın Yargıçlara 8 Mart Mesajı

08.03.2026 20:09
Adalet Bakanı Gürlek, 8 Mart'ta kadın yargı mensuplarını kutladı ve katkılarını vurguladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatında görev yapan kadın hakim, cumhuriyet savcısı ve personel ile kadın avukatlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı gönderdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 182 bin 304 kadın yargı mensubu ve avukata mesaj gönderdi. Adalet Bakanlığı'nda görevli 81 bin 928 kadın yargı mensubu ve personele gönderilen mesajda Adalet Bakanı Akın Gürlek, özveriyle görev yapan kadınların adalet teşkilatının güçlenmesine önemli katkı sunduğunu vurguladı. Bakan Gürlek, "Adalet teşkilatımızda görev yapan siz kıymetli kadın mensuplarımız; çalışkanlığınız, azminiz ve sorumluluk bilincinizle adalet hizmetinin en güçlü temsilcilerindensiniz. Sizlerin katkısıyla adalet teşkilatımız her geçen gün daha da güçlenmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, adaletin tesisi için büyük bir özveriyle görev yapan kadın hakimlerimize, savcılarımıza ve tüm kadın personelimize emekleri için teşekkür ediyorum. Adalet teşkilatımızda görev yapan tüm kadın mensuplarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek eş zamanlı olarak 100 bin 376 kadın avukata gönderdiği mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

"Adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan kadın avukatlarımız; bilgi, emek ve kararlılıklarıyla savunmanın gücünü temsil etmekte, hukuk devletinin güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Kadın avukatlarımızın mesleğini icra ederken ortaya koydukları azim ve adalet duygusu, toplumda hukuka olan güvenin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Savunmanın onurlu temsilcileri olan tüm kadın avukatlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Siz değerli avukatlarımıza çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Kaynak: DHA

Gürlek, Güncel, Yargı, Son Dakika


