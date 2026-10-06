Bakan Gürlek, "(Terörsüz Türkiye) Bu süreci provoke etmek isteyen maalesef bazı oluşumlar olabiliyor bunlara göz açtırmayacağız" dedi. Gürlek, süreci provoke etmek isteyen oluşumlara göz açtırmayacaklarını belirtti.
Bakan Gürlek: "(Terörsüz Türkiye) Bu süreci provoke etmek isteyen maalesef bazı oluşumlar olabiliyor bunlara göz açtırmayacağız"
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6.10.2026 14:17:26. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecini provoke etmek isteyenlere göz açtırmayacak - Son Dakika
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