Bakan Işıkhan, 15 Temmuz şehidi Yakup Kozan'ın ailesini ziyaret etti

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde taşeron işçi olarak çalışırken 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Yakup Kozan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdiği ziyarette, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde vurularak şehit olan Yakup Kozan'ın ailesine tekrar taziyede bulundu. Şehit Yakup Kozan'ın annesi Fethiye Kozan ve kardeşi Yasin Kozan, yaşadıklarını anlattı. Bakan Işıkhan, devletin her daim şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu belirterek, "Bizler o kutlu destanın kahramanı şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, şehidin annesine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

ANKARA,