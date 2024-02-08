Güncel

Bakan Işıkhan, 6'ncı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün açılışı gerçekleştirilen 6'ncı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ATO Congresium Ankara'da bugün açılışı gerçekleşen 6'ncı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda birçok alanda proje üreten, hayallerini gerçeğe dönüştüren gençlerimiz, girişimcilerimiz ve akademi dünyamızın temsilcileriyle buluştuk. Bakanlığımızın çalışmaları, sağladığımız destekler ve istihdam fırsatları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız; Sosyal Güvenlik Kurumumuz, Türkiye İş Kurumumuz, Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün stantlarını 10 Şubat'a kadar ziyaret edebilirler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Türkiye'nin ikinci yüzyılını üretimin, teknolojinin, bilimin, kalkınmanın yüzyılı yapmakta kararlıyız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme yolunda gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara güveniyoruz. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.