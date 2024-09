Bakan Işıkhan Düzce\'de Esnaflarla Bir Araya Geldi

Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Düzce'de Atatürk Bulvarında esnafları ziyaret ederek vatandaşlarda da sohbet etti. Bakan Işıkhan, cadde üzerinde ailesiyle birlikte yürüyen çocuklara top hediye etti. Caddedeki ziyaretlerinin ardından partisinin Düzce İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Işıkhan, açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinin siyasi tarih açısından en önemli seçimlerden biri olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimler sıradan bir belediye seçimi değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı şehirlerinin gerçek belediyecilikle buluşacağı önemli bir eşikti. Hamdolsun Düzce halkı bu ruhla, bu farkındalıkla AK Parti ve Cumhur İttifakı ile zafer hanesine bir yenisini daha ekledi. Faruk Özlü bakanımızla; gerçek belediyecilikle durmak yok, yola devam dedi. Başkanımızla Düzce'de Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik hizmeti yürütülüyor. Düzce; halka hizmet edenle halkın geleceğine kastedenlere hizmet edenlerin farkını çok iyi biliyor. Düzce yıllardır milli duruşundan, liderinin gösterdiği hedeften hiç şaşmamış feraset sahibi bir ilimizdir. Ülkesinin her bir sokağını, caddesini yatırımlarla, icraatlerle bezeyen belediyecilikle, temel atmama törenleri yaparak vatandaşına her türlü çileyi reva gören belediyeciliğin farkını çok iyi bilir. İşte her şey ortada! İşte Türkiye'nin 21 yılda geldiği nokta ortada. Düzce'nin geldiği nokta ortada. Diyoruz ki bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak." dedi.

Bakan Işıkhan, AK Parti ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA-Tezcan SOLMAZ/DÜZCE