Bakan Işıkhan Protez-Ortez Merkezini Ziyaret Etti

26.03.2026 21:09
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, engelli bireylerle bir araya geldi.

Türkiye'de yerel yönetim tarafından kurulan ilk protez-ortez merkezi olma özelliği taşıyan tesiste incelemelerde bulunan Işıkhan, merkezde yürütülen üretim ve uygulama süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Merkezde protez ve ortez üretim aşamalarını yerinde gözlemleyen Bakan Işıkhan, kullanılan teknolojiler ve kişiye özel uygulamalar hakkında hazırlanan sunumu dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlara yönelik hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Işıkhan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile proje öncesinde görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek, "Projenin daha adını söyledi, hayırlı olsun dedim. Sadece adı, yani o kadar önemli ki. İnşallah diğer belediyelerimize de örnek olur bu Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin projesi" dedi.

Bakan Işıkhan, ziyaret kapsamında merkezden hizmet alan vatandaşlarla da sohbet etti.

Haber: Nuray UZATMAZ-Kamera: GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Yerlikaya'nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Advertisement
