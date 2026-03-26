Bakan Işıkhan Gaziantep\'te Protez Merkezini Ziyaret Etti

26.03.2026 20:06
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde engellilerle buluştu.

Bakan Işıkhan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

Türkiye'de yerel yönetim tarafından kurulan ilk protez-ortez merkezi olma özelliği taşıyan tesiste incelemelerde bulunan Işıkhan, yürütülen üretim ve uygulama süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Merkezde protez ve ortez üretim aşamalarını yerinde gözlemleyen Bakan Işıkhan, kullanılan teknolojiler ve kişiye özel uygulamalar hakkında sunum dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlara yönelik hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Işıkhan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile proje öncesinde görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Işıkhan, "Projenin daha adını söyledi, 'hayırlı olsun' dedim. Sadece adı, yani o kadar önemli ki. İnşallah diğer belediyelerimize de örnek olur bu proje." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Buğday Tanesi, Vedat Işıkhan, Engelliler, Gaziantep, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Advertisement
