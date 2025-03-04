Bakan Işıkhan, Gaziantep'te Taksicilerle Sahurda Buluştu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te sahur vaktinde taksici esnafıyla bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye işçileri ve taksici esnafıyla sahur vaktinde bir araya geldiğini belirtti.

Işıkhan, belediye personeliyle sahur sofrasında buluştuğunu vurgulayarak, "Gaziantep Şahinbey'in gönlü güzel insanlarıyla, belediyemizin temizlik personeliyle sahur sofrasının bereketini paylaştık." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, daha sonra taksici esnafını ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şahinbey ziyaretimizde, taksici kardeşlerimizle sahur vaktinde buluştuk. Tekerlerine taş değmesin. Esnaf kardeşlerimize hayırlı kazançlar diliyorum."

Işıkhan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ev sahipliği için teşekkür etti.