Bakan Işıkhan ILO Konferansı'na Katılıyor - Son Dakika
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Bakan Işıkhan ILO Konferansı'na Katılıyor

01.06.2025 10:28
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Çalışma Bakanı Işıkhan, ILO Konferansı'nda Türkiye'nin görüşlerini savunacak ve Gazze'ye dikkat çekecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde 2-13 Haziran'daki Konferans, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'nun hazırladığı "İşler, Haklar ve Büyüme: Bağlantıyı Güçlendirmek" başlıklı rapor doğrultusunda yapılacak.

Türk heyetine başkanlık edecek Işıkhan, 4 Haziran'da Konferansın Genel Kuruluna hitap edecek.

Türkiye'deki çalışanları temsilen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işverenleri temsilen ise TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Genel Kurula katılacak.

Bakan Işıkhan'ın, Genel Kurul konuşmasında, Türkiye'nin üretimi, istihdamı ve sosyal uyumu merkeze alan kalkınma modeli doğrultusunda uygulamaya konulan, insana yakışır iş odaklı politikaların somut kazanımları ile Türkiye'nin uluslararası çatışmalar karşısında sergilediği yapıcı ve barışçıl tutuma dikkati çekmesi bekleniyor.

Hitabında Gazze'de yaşananlara da işaret edecek Işıkhan'ın, "Filistin halkının haklı mücadelesine verilen güçlü destek ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış için uluslararası topluma yönelik çağrı" başlıklarına da yer vermesi öngörülüyor.

Konferans kapsamında, Işıkhan'ın, ILO Genel Direktörü Houngbo ve farklı ülkelerden mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

"Uluslararası standartların belirlenmesi görüşülecek

Türk heyeti, konferans çerçevesinde oluşturulan teknik komitelerde Türkiye'nin görüşlerini uluslararası platformda dile getirecek.

Bu yıl oluşturulan "Platform Ekonomisinde İnsana Yakışır İş" ve "Çalışma Ortamında Biyolojik Tehlikelere Karşı Koruma" başlıklı komitelerde, uluslararası çalışma standartlarının belirlenmesine yönelik müzakereler yapılacak.

"Kayıtlı İstihdama Geçişin Teşviki" başlıklı komitede ise genel görüşmeler gerçekleştirilecek. Heyetin, Türkiye'nin bu başlıklarda sahip olduğu güçlü teknik altyapı ve başarılı uygulamalarıyla sürece etkin katkı sunması öngörülüyor.

Filistin'in, ILO'ya gözlemci olması tasarısı oylanacak

Konferansta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki işçilerin durumu da gündeme taşınacak.

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'nun hazırladığı özel raporda, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı süren işgali, askeri operasyonları ve ablukalarının yol açtığı ağır ekonomik ve insani kriz tüm yönleriyle ortaya konulacak.

Raporda, Gazze ve Batı Şeria'da temel hizmetlerin yeniden inşası, özel sektörün desteklenmesi ve hareket kısıtlamalarının kaldırılması gibi öncelikli olarak belirlenen 10 farklı alanda uluslararası işbirliği çağrısı yer alıyor.

Konferansta kapsamında ayrıca, Filistin'in, ILO çalışmalarına gözlemci olarak katılmasına ilişkin karar tasarısı da oylanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan ILO Konferansı'na Katılıyor - Son Dakika

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