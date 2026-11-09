Bakan Işıkhan İzmir Aliağa'daki patlamaya SGK başmüfettiş görevlendirdiğini açıkladı

Bakan Işıkhan İzmir Aliağa'daki patlamaya SGK başmüfettiş görevlendirdiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Vedat Işıkhan, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikası patlaması için SGK'nın başmüfettiş görevlendirdiğini açıkladı. Işıkhan, arama kurtarmanın sürdüğünü belirterek can kaybının artmamasını diledi ve yaralılara acil şifa temennisini iletti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İzmir Aliağa'da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirtti.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Işıkhan, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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