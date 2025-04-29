Bakan Işıkhan: Kamu İşçisinin Zam Süreci Başladı - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: Kamu İşçisinin Zam Süreci Başladı

Çalışma Bakanı Işıkhan, kamu işçileri için zam pazarlığı sürecinin başladığını ve sürecin kısa sürede sonuçlanmasını arzu ettiklerini belirtti.

29.04.2025 13:03
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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçisinin zam pazarlığı sürecine ilişkin, "İşçinin alın terinin karşılığını alabileceği, ama aynı zamanda da reel ekonominin dengelerinin gözetilebileceği bir süreci takip ediyoruz. Kısa sürede sonuçlanması ve işçilerimizle masada el sıkışmayı arzu ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV'ye konuk olarak, çalışma hayatına ilişkin konuları değerlendirdi.

Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin şunları söyledi:

" Türkiye'de 1 Mayıs, özellikle geçmişte zaman zaman siyasi tartışmaların gölgesinde kalmış olsa da bugün artık toplumda olgunlaşmış bir demokratik bilinçle emeğe saygı ekseninde kutlamalar gerçekleşiyor. Zaman zaman bazı marjinal odaklar bu günü provoke etmeye çalışıyorlar. Bu anlamlı günü ve bayramı, ülkeye zarar verecek farklı noktalara çekmeye çalışıyorlar. Ama hamdolsun her zaman gerçek emekçilerin ve milletimizin sağduyusu galip gelmiştir bu süreçlerde. Sendikalarımızın ve konfederasyonarımızın, çalışma hayatının yapısal sorunları ve oradaki kaliteyi artırma noktasında getirdikleri her çözüm, her talep bizim için çok kıymetlidir. Çünkü emekçilerin sesi, demokratik toplumların da en temel özelliklerindendir."

"Ağustos ayında 8'inci dönem memurlar ve kamu görevlilerimizle olan toplu sözleşme süreçlerine başlayacağız"

Toplu sözleşme süreçlerine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, konfederasyonların ifade ettiği ücret artışı, özlük haklarının güçlendirilmesi, sendikal özgürlüklerin ya da örgütlenmenin kolaylaştırılması gibi taleplere, zaten son yıllarda gerçekleştirdikleri güçlü reformlarla büyük ölçüde yanıt verdiklerini belirtti.

Şubat ayında başlayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri sürecinin devam ettiğini aktaran Işıkhan, "Ağustos ayında 8'inci dönem memurlar ve kamu görevlilerimizle olan toplu sözleşme süreçlerine başlayacağız. Hepsinde de sosyal diyalog ve bu temel ilkeler doğrultusunda hareket ediyoruz" diye konuştu.

"Toplu iş sözleşmelerinde de çok taraflı, hassas bir dengenin yürütülmesi gerekiyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçisinin zam pazarlığı sürecine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şubat ayında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, birlikte hareket ederek, bize ortak tekliflerini sundular. Biz, Bakanlık olarak 600 bin işçimizin ücreti ve sosyal haklarının belirleneceği çok önemli bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Bu toplu iş sözleşmelerinde de çok taraflı, hassas bir dengenin yürütülmesi gerekiyor. Bakanlık olarak hem işçi hem de işveren sendikaları arasında koordinatörlük görevi yapıyoruz. Enflasyon verilerine dikkat ediyoruz, kamu-mali dengelerin durumuna ve işverenin işi sürdürülebilirliği sağlama koşullarına bakıyoruz. İşçinin alın terinin karşılığını alabileceği, ama aynı zamanda da reel ekonominin dengelerinin gözetilebileceği bir süreci takip ediyoruz. Kısa sürede sonuçlanması ve işçilerimizle masada el sıkışmayı arzu ediyoruz."

"İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde"

Işıkhan, işsizlik oranlarında azalma olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ay yayınlanan işsizlik oranlarında çok olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu da 2 yıldır uyguladığımız mali dezenflasyon politikalarına rağmen hayata geçirdiğimiz aktif istihdam politikalarıyla bu başarıya ulaştık. TÜİK verilerinde işsiz sayısı 2025 Mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak, 2 milyon 807 bin kişi oldu. İşsizlik puanımız da 0,3 puan azalarak, yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. Bakanlık olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan: Kamu İşçisinin Zam Süreci Başladı - Son Dakika

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