Bakan Işıkhan, Memur-Sen İle Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Işıkhan, Memur-Sen İle Görüştü

Bakan Işıkhan, Memur-Sen İle Görüştü
13.03.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Vedat Işıkhan, Memur-Sen temsilcileri ile kamu görevlilerinin taleplerini görüştü.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu'yu kabul etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı bakanlıkta ziyaret etti. Konfederasyondan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini aktaran Genel Başkan Yalçın, 4688 sayılı Kanun'un değişmesi ve 1'inci dereceye 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi başta olmak üzere; bayram ikramiyesi, disiplin affı, 2016 sonrası göreve başlayan personele ilave derece, Mühendislik Meslek Kanunu, akademik personelin mali hakları, kariyer uzmanlarının beklentileri, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması gibi birçok konuyu iletti. Genel Başkan Yalçın ayrıca; koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme sorunun düzeltilmesi, koruyucu giyim kazanımının engellenmemesi, Yükseköğretim disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulundurulması ve diğer uygulama aşamasında yaşanan sorunları da Bakan Vedat Işıkhan'a aktardı. Görüşmede; toplu sözleşme hükümlerinin açık ve anlaşılır olmasına rağmen uygulanmada yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Çalışma Genel Müdürlüğü'nün proaktif hareket etmesine ihtiyaç olduğunu belirten Yalçın, mart ayı içerisinde toplanması gereken KPDK'nın (Kamu Personeli Danışma Kurulu) gündemli bir şekilde toplanması noktasına dikkat çekti. Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Vedat Işıkhan ise kendilerine aktarılan taleplerin kamu görevlilerinin lehine olacak şekilde çözümü noktasında çalışmaların sürdüğünü ve sosyal diyalog mekanizmasının işletilmesi noktasında Memur-Sen'in önemli bir rol üstlendiğini belirtti" denildi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Ali Yalçın, Politika, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan, Memur-Sen İle Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:25:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan, Memur-Sen İle Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.