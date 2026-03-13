Bakan Işıkhan, Memur-Sen İle Görüştü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu'yu kabul etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı bakanlıkta ziyaret etti. Konfederasyondan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini aktaran Genel Başkan Yalçın, 4688 sayılı Kanun'un değişmesi ve 1'inci dereceye 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi başta olmak üzere; bayram ikramiyesi, disiplin affı, 2016 sonrası göreve başlayan personele ilave derece, Mühendislik Meslek Kanunu, akademik personelin mali hakları, kariyer uzmanlarının beklentileri, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması gibi birçok konuyu iletti. Genel Başkan Yalçın ayrıca; koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme sorunun düzeltilmesi, koruyucu giyim kazanımının engellenmemesi, Yükseköğretim disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulundurulması ve diğer uygulama aşamasında yaşanan sorunları da Bakan Vedat Işıkhan'a aktardı. Görüşmede; toplu sözleşme hükümlerinin açık ve anlaşılır olmasına rağmen uygulanmada yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Çalışma Genel Müdürlüğü'nün proaktif hareket etmesine ihtiyaç olduğunu belirten Yalçın, mart ayı içerisinde toplanması gereken KPDK'nın (Kamu Personeli Danışma Kurulu) gündemli bir şekilde toplanması noktasına dikkat çekti. Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Vedat Işıkhan ise kendilerine aktarılan taleplerin kamu görevlilerinin lehine olacak şekilde çözümü noktasında çalışmaların sürdüğünü ve sosyal diyalog mekanizmasının işletilmesi noktasında Memur-Sen'in önemli bir rol üstlendiğini belirtti" denildi.