Bakan Işıkhan, Mermer Ocağındaki Göçüğü Yakından Takip Ediyor

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BAKAN IŞIKHAN: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki bir mermer ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Arama-kurtarma çalışmaları devam eden işçimize sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.