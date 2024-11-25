Bakan Işıkhan, Mermer Ocağındaki Göçüğü Yakından Takip Ediyor - Son Dakika
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Bakan Işıkhan, Mermer Ocağındaki Göçüğü Yakından Takip Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu kaybolan işçiler için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

25.11.2024 01:28
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BAKAN IŞIKHAN: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki bir mermer ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Arama-kurtarma çalışmaları devam eden işçimize sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Marmara Adası, Vedat Işıkhan, Balıkesir, Politika, Marmara, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan, Mermer Ocağındaki Göçüğü Yakından Takip Ediyor - Son Dakika

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