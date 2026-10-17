Bakan Işıkhan sel bölgeleri için İŞKUR\'dan 2 bin kişilik kontenjan tahsis etti

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara destek amacıyla İŞKUR aracılığıyla toplam 2 bin kişilik Toplum Yararına Program tahsis edildiğini bildirdi. Tahsis kapsamında İstanbul'da 1000, Kocaeli ve Sakarya'da ise 500'er kişilik kontenjan ayrıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaraları birlikte sarmak için çalışmaları sürdürdüklerini bildiren Işıkhan, paylaşımında, "Bu kapsamda, selden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara destek olmak amacıyla İŞKUR aracılığıyla İstanbul'da 1000, Kocaeli ve Sakarya'da 500'er kişi olmak üzere toplam 2 bin kişilik Toplum Yararına Program kapsamında tahsis yapılmıştır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.