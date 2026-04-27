Bakan Işıkhan: Son 5 yılda kadın istihdamında en hızlı ilerleyen OECD ülkelerinden biriyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul'da düzenlenen OECD 6. Beceriler Zirvesi'nde konuştu. Bakan Işıkhan, son 5 yılda kadın istihdamındaki artışla Türkiye'nin OECD üyeleri arasında en hızlı ilerleyen ülkelerden biri olduğunu söyledi. İş Pozitif programı ile 2 yılda yaklaşık 2 milyon kadının işe yerleştirildiğini belirtti.

Işıkhan, önümüzdeki dönemde çalışma çağındaki nüfusun azalacağını ve yaşlı bağımlılık oranının tarihi seviyelere ulaşacağını ifade etti. Dijital ve yeşil dönüşümle birlikte beceri dönüşümünü de içeren bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Ahilik geleneğine de değinen Bakan Işıkhan, bu geleneğin asırlar boyunca Türk toplumunun beceri ve üretim anlayışının temel taşı olduğunu belirtti. Günümüzde becerilerin güven, adalet ve sorumluluk ilkeleri temelinde şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Işıkhan, 3 yıl içinde yaklaşık 3 milyon gencin istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini açıkladı. Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında kadın ve genç istihdamını artırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programı ile gençlerin nitelikli istihdama daha erken katılımının hedeflendiğini ifade etti.