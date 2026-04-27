Bakan Işıkhan: Son 5 yılda kadın istihdamında en hızlı ilerleyen OECD ülkelerinden biriyiz

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul'da düzenlenen OECD 6. Beceriler Zirvesi'nde konuştu. Bakan Işıkhan, son 5 yılda kadın istihdamındaki artışla Türkiye'nin OECD üyeleri arasında en hızlı ilerleyen ülkelerden biri olduğunu söyledi. İş Pozitif programı ile 2 yılda yaklaşık 2 milyon kadının işe yerleştirildiğini belirtti.

Işıkhan, önümüzdeki dönemde çalışma çağındaki nüfusun azalacağını ve yaşlı bağımlılık oranının tarihi seviyelere ulaşacağını ifade etti. Dijital ve yeşil dönüşümle birlikte beceri dönüşümünü de içeren bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Ahilik geleneğine de değinen Bakan Işıkhan, bu geleneğin asırlar boyunca Türk toplumunun beceri ve üretim anlayışının temel taşı olduğunu belirtti. Günümüzde becerilerin güven, adalet ve sorumluluk ilkeleri temelinde şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Işıkhan, 3 yıl içinde yaklaşık 3 milyon gencin istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini açıkladı. Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında kadın ve genç istihdamını artırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programı ile gençlerin nitelikli istihdama daha erken katılımının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Vedat Işıkhan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’a kötü haber maçın başında geldi Galatasaray'a kötü haber maçın başında geldi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
Denizli’de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası 1 ölü, 1 yaralı Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı

16:59
TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde
TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde
16:58
Hakem Yasin Kol’un derbi notu belli oldu
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu
16:41
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
16:07
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
16:07
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 17:21:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.