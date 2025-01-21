Bakan Işıkhan Yangın Bölgesinde İnceleme Yapacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Işıkhan, Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen yangın sonrasında inceleme yaparak, yetkililerden bilgi alacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bölgeye gitmişti.