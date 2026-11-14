Bakan Kacır, COP31 zirvesinde yeşil sanayileşme için küresel işbirliği mesajı verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında öncülük ettiği girişimlerle, yeşil sanayileşmenin sunduğu fırsatların tüm ekonomiler için erişilebilir bir kalkınma imkanına dönüşmesine katkı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kacır, Antalya'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında organize edilen "Yeşil Sanayileşme Fırsatını Değerlendirmek: Her Ekonomi İçin Yatırım, İstihdam ve Büyüme" başlıklı üst düzey diyalog toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Etkinlikte, "iklim hedefleri ile sanayinin rekabet gücünü aynı kalkınma perspektifinde buluşturarak, yeşil sanayi dönüşümünü yatırımla, güçlü tedarik zincirleriyle ve nitelikli istihdamla destekleyecek küresel işbirliği imkanlarını" ele aldıklarını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Emisyonları azaltırken üretim kapasitesini ve teknolojik yetkinlikleri artıran, ülkelerin kalkınma hedeflerini destekleyen ve refahı büyüten bir sanayi geleceği için ortak irademizi ortaya koyduk. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında öncülük ettiği girişimlerle, yeşil sanayileşmenin sunduğu fırsatların tüm ekonomiler için erişilebilir bir kalkınma imkanına dönüşmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz."