BAKAN KACIR'DAN TAZİYE MESAJI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da meydana gelen, Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara'nın yaşamını yitirdiği, 2'si polis 6 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'daki programlarımızın ardından meydana geldiğini öğrendiğim elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Kacır'dan Şanlıurfa'daki Trafik Kazası İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
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