Bakan Kacır'dan Şanlıurfa'daki Trafik Kazası İçin Taziye Mesajı

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BAKAN KACIR'DAN TAZİYE MESAJI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da meydana gelen, Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara'nın yaşamını yitirdiği, 2'si polis 6 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'daki programlarımızın ardından meydana geldiğini öğrendiğim elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.