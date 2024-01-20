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Bakan Kacır, Nasa'nın Uzay Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Kacır, Nasa'nın Uzay Merkezi'ni ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Axıom Space firmasının uzay istasyonu geliştirme tesisinde incelemelerde bulundu. Bakan Kacır, NASA'nın Uzay Merkezi'ni ziyaret ederek, Axiom Space firmasının Uzay İstasyonu Geliştirme Tesisinde incelemelerde bulundu. Türkiye'nin uzay alanındaki tecrübesini paylaşan Bakan Kacır, Türk firmalarının uzay araştırmalarında daha aktif rol üstlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Bakan Kacır, Nasa\'nın Uzay Merkezi\'ni ziyaret etti
20.01.2024 - 20:52,
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- Bakan Kacır, Nasa'nın Uzay Merkezi'ni ziyaret etti

FLORIDA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Axıom Space firmasının uzay istasyonu geliştirme tesisinde incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Florida eyaletinde gerçekleştirilen fırlatma töreni için bulunduğu ABD'de, NASA'nın Uzay Merkezi'ni ziyaret ederek, Axiom Space firmasının Uzay İstasyonu Geliştirme Tesisinde incelemelerde bulundu. Bakan Kacır, "Firmanın başkanlarıyla, kurucularıyla bir araya geldik. Axıom Space sadece insanlı uzay misyonlarında hizmet sunan bir firma olmanın ötesinden NASA ile işbirliğinde yeni uzay istasyonu kurulumu, Ay misyonunda astronotların kullanacakların kıyafetlerin tasarımı, üretimi gibi projeler de yürüten bir firma. Türkiye'nin uzay alanındaki tecrübesi kendileriyle paylaştık. Önümüzdeki dönemde uzay araştırmalarında, insanlı uzay misyonlarında üstleneceğim rol ve sorumluluklar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Biz istiyoruz ki, uzay ekosisteminde araştırma geliştirme e tasarım ve üretim alanında Türk firmaları gerek üniversite araştırma merkezlerimiz çok daha aktif rol üstlensinler. İnsanlı ilk misyonumuz da tüm bu çalışmaların öncü adımı olsun" dedi.

Önümüzdeki dönem Türkiye'de bir çalıştay düzenleneceğini kaydeden Bakan Kacır, "Hedefimiz, önümüzdeki dönemde insanlı uzay araştırmalarında, uzay keşiflerinde, uzay istasyonlarında ve bütün değer zincirinde daha fazla rol üstlenebilmek adına Türk sanayi ve teknoloji ekosistemini güçlü şekilde desteklemek ve yönlendirmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Türkiye, NASA, Uzay, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

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