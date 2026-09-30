Bakan Kacır, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te Ay hedefini anlatıp kardeşlik mesajı verdi - Son Dakika
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Bakan Kacır, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te Ay hedefini anlatıp kardeşlik mesajı verdi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye'nin Ay'a erişme hedefini anlattı. Kacır, gençlere yönelik teknoloji programlarının süreceğini, Türkler, Kürtler ve Arapların kardeşliğinden taviz verilmeyeceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya katıldı. GAP Havalimanı'ndaki festival alanında konuşan Kacır, Şanlıurfa'nın tarih boyunca bilim ve medeniyet açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki hedeflerine vurgu yaptı. TEKNOFEST'in dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olduğunu belirtti. Kacır, "Tarihin sıfır noktasındaki Göbeklitepe'yle, asırlar boyunca ilmin ve medeniyetin ışığını taşıyan Harran'la, Fırat'ın sularıyla bereketlenen topraklarıyla, Peygamberler diyarı Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Tarih boyunca nice ilklerin ve başlangıçların adresi olan kadim şehrimiz, bugün Türkiye'nin bilim ve teknolojide liderlik yürüyüşünün en büyük buluşmasına ev sahipliği yapıyor" dedi.

'YILMADAN ÇALIŞAN GENÇLERİMİZİN İRADESİ VAR'

Şanlıurfa'da bilimin ve teknolojinin heyecanının yaşandığını ifade eden Kacır, "Bu meydanda gözlerini ufkun ötesine diken, imkansız denilenlere meydan okuyan, hayalini gerçeğe dönüştürmek için yılmadan çalışan gençlerimizin iradesi var. Kendi evlatlarına sahip çıkan, kendi gücüne inanan, Türkiye Yüzyılı'nı gençlerinin azmi ve cesaretiyle inşa eden Türkiye var. Milli Teknoloji Hamlesi gökyüzünde süzülen çelik kanatlarımız Bayraktar'dır, Akıncı'dır, Kızılelma'dır. HÜRJET, ANKA, GÖKBEY, KAAN'dır. Mavi Vatan'da özgürce yol alan ANADOLU'dur. Gök vatanın çelikten muhafızları HİSAR'dır, SİPER'dir. Milletimizin 60 yıllık yerli otomobil hasretine son veren Togg'dur. Uzaydaki izimiz İMECE'dir, TÜRKSAT 6A'dır" diye konuştu.

'AY'A ERİŞMEYE HAZIRLANIYORUZ'

Türkiye'nin geçmişte hayal olarak görülen birçok projeyi hayata geçirdiğini söyleyen Kacır, uzay çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Kacır, "İnsanlı uzay bilim misyonumuzla, ay yıldızlı bayrağımızı uzayın derinliklerine taşıdık. Şimdiyse ufkumuzu çok daha uzaklara taşıyoruz. Ay'a erişmeye hazırlanıyoruz. Kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracımızı Ay'a ulaştıracağız. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber; bilimin, teknolojinin ve yüksek katma değerli üretimin asrı kılacağız" dedi.

'KARDEŞLİĞİMİZDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Konuşmasında bölgedeki gelişmelere de değinen Kacır, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. Kacır, "Etrafımızda yangınların yükseldiği, coğrafyamızın ateş çemberine döndüğü böylesi bir dönemde, bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara karşı asırlardır verdiğimiz en güçlü cevap; kardeşliğimizdir. Buradan bereketli hilalin kalbinden, Şanlıurfa'dan haykırıyoruz. Bu coğrafyayı başkalarının oyunlarına teslim etmeyeceğiz. Türkler, Kürtler, Araplar kardeşliğimizden taviz vermeyeceğiz. TEKNOFEST'lerle, Deneyap Teknoloji Atölyeleriyle, bilim merkezlerimizle, bilim şenliklerimizle, Sektör Kampüste Programı'yla, Milli Teknoloji Akademimizle, Milli Teknoloji Atölyelerimizle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kacır, konuşmasının sonunda TEKNOFEST'in düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, festivalin Şanlıurfa, Türkiye ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Haber: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA
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