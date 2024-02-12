Bakan Kacır: Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır - Son Dakika
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Bakan Kacır: Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır

Bakan Kacır: Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır

Bakan Kacır: "Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği uzay bilim misyonu bir ilktir ama son olmayacak.

12.02.2024 11:27  Güncelleme: 11:29
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Bakan Kacır: " Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği uzay bilim misyonu bir ilktir ama son olmayacak. Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır."

Kaynak: AA

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