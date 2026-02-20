Bakan Kurum: 455 Bin Konut Tamamlandı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz lafla değil, eserle konuşuyoruz Özgür Bey. Siz daha temelini atmadan, biz anahtarları verir, milletimizle çay içeriz. Siz enkazı kaldıramazsınız, biz yapar bitirir, camilerden ezan seslerini yükseltiriz. Siz teslim ettiğiniz çöp kutularıyla övünür, biz yeni çarşılarımızda, meydanlarımızda milletimizle sohbet ederiz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Ev Sahibi Türkiye' programı kapsamında Gaziantep'te kura çekim törenine katıldı. Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Bakan Kurum'un yanı sıra TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri katıldı.

'DEPREM BÖLGEMİZİN TAMAMINDA 455 BİN KONUTUMUZU TAMAMLADIK'

Bakan Kurum, "Bugün, '500 Bin Sosyal Konut' projemizin Gaziantep'teki kura çekimini gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 6 Şubat sabahı koşarak geldiğimiz ilk yer, Nurdağı'mızdı; depremde neredeyse tamamı yıkılmıştı. Aynı şekilde İslahiye'miz de büyük ölçüde zarar görmüştü. Antep de dahil 11 ilde, her milletin kaldıramayacağı çetin bir sınav yaşadık. Ancak gecikmeye mahal vermeden, en önemlisi de titiz bir çalışma yürüterek, depremden sonraki 46'ncı günde, ilk yuvaların temellerini burada, Antep'imizde attık. Antep'imizde 31 bin, deprem bölgemizin tamamında da 455 bin konutumuzu tamamladık. Sadece konut da değil; çarşısıyla, meydanıyla, sosyal donatısıyla, altyapısıyla; bütüncül bir yeniden inşa seferberliğiyle tamamladık. Bu süreçte Rabb'ime hep dua ettim, 'Allah'ım, bu kardeşlerimi kimseye muhtaç etme. Bizi de onların karşısında mahcup eyleme"dedim. Bugün burada görüyorum ki duamız yerde kalmamış, umutlar yıkıntıların altında kalmamıştır. Biliyoruz ki şu anda dünya üzerinde, 2 yılda 455 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projesini çizecek, planlamasını tamamlayacak ve alnının akıyla teslim edecek başka bir ülke yoktur. Şu anda; saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülkeden söz dahi edilemez" dedi.

MART 2027 TESLİM TARİHİ

Bakan Kurum, "Asrın inşasındaki tecrübemizi 81 ilimize yaymak istiyoruz. Bu anlayışla 'Yüzyılın Konut Projesi'ni başlattık ve 500 bin sosyal konut projemizi hayata geçiriyoruz. Birazdan da inşallah 'Ev Sahibi Türkiye' projemiz kapsamında, şehrimize kazandıracağımız 13 bin 890 sosyal konutun kuralarını çekerek sizleri yeni yuvalarınıza bir adım daha yaklaştıracağız. Gaziantep Merkez'de 12 bin, Araban'da 80, İslahiye'de 330, Karkamış'ta 30, Nizip'te 750, Nurdağı'nda 200, Oğuzeli'nde 300, Yavuzeli'nde 200 yuvamızı Gaziantepli kardeşlerimize sunacağız. Allah'ın izniyle Mart 2027 tarihinde de konutlarımızı teslim edeceğiz" diye konuştu.

'3 YILDIR VAZGEÇMEDİLER'

Bakan Kurum, "Nitekim depremzede kardeşlerimizin dudaklarından dökülen şu söz her şeyin özeti hükmündedir; 'Bu evi babam yapmazdı ama devlet baba yaptı.' Bakın bu cümle, devletimize duyulan güvenin ve millet-devlet dayanışmasının en sahici tezahürüdür. İşte biz de o güvene layık olmak için gece gündüz demeden çalışıyor; sadece konut değil, milletimizin yarınlarını da inşa ediyoruz. Biz, tüm bu hizmetleri bir bir hayata geçirirken, bu ülkenin ana muhalefeti olma iddiasında bulunanlar, deprem bölgesini kendilerine seçim malzemesi yapmaya çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır vazgeçmediler. Algı operasyonları ile hizmetlerimizi yavaşlatmaya giriştiler. Gerçek dışı iddialarla hayata geçirdiğimiz projeleri itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Evleri bitirdik, çarşıları, meydanları, okulları yaptık, bu kez de 'Evleri faizle verecekler' diye göz göre göre yalan söylüyorlar. Anlattık, yine anlatalım. Biz, 24 yıldır tüm afet alanlarında ne yaptıysak, hangi koşulları sunduysak, yine aynısını yapıyoruz. Yaptığımız 455 bin afet konutunun 351 milyar liralık altyapı bedelini tamamen biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Altyapı da dahil konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Ayrıca 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını aldıktan 2 yıl sonra ödemelere başlayacak. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. 8 bin 750 lira taksitle ev sahibi olacaklar. Durum bu" dedi.

'HALA CAMİ ENKAZ HALİNDE'

Kurum, "Hala konuşuyorlar. Halbuki bunlar, Gaziantep'e bir çivi bile çakmadılar. Hatay'daki Ulu Camii'ni gördünüz değil mi? 'Biz yaparız' diye üstlendiler, hala camiimiz enkaz halde. Hadi deprem bölgesini geçtim, bari kendi yönettiğiniz illerde hizmetinizi eksik etmeyin. İzmir'de yolların hali malum, İstanbul'da trafik Hindistan'a dönmüş durumda. Ankara'da trafik almış başını gitmiş, su sorunu bitmiyor. Daha milletimize su getirmekten aciz bu anlayış, çıkmış bize deprem bölgesinde şehircilik dersi vermeye kalkıyor. 'Deprem bölgesine çöp kutusu gönderdim' diye övünerek anlatıyor, 455 bin yuvayı beğenmiyor. Biz lafla değil, eserle konuşuyoruz Özgür Bey. Siz daha temelini atmadan, biz anahtarları verir, milletimizle çay içeriz. Siz enkazı kaldıramazsınız, biz yapar bitirir, camilerden ezan seslerini yükseltiriz. Siz teslim ettiğiniz çöp kutularıyla övünür, biz yeni çarşılarımızda, meydanlarımızda milletimizle sohbet ederiz. Onun için takdir etmeyi de bilmek lazım. Gerçi takdir edenlere de kızıyorlar" diye konuştu.

Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA