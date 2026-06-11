Bakan Kurum, Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarını Kabul Etti

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'yu bakanlıkta kabul etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Afyonkarahisar'ın gelişimi için yürütülen çalışmaların ve planlanan projelerin değerlendirildiğini belirtti.

Bakan Kurum, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.