Bakan Kurum: Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 400 milyon avroluk çevre yatırım paketi imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kurum: Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 400 milyon avroluk çevre yatırım paketi imzalandı

Bakan Kurum: Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 400 milyon avroluk çevre yatırım paketi imzalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile imzalanan anlaşma kapsamında yaklaşık 400 milyon avro değerinde yatırım paketinin hayata geçirileceğini açıkladı.

(ANKARA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile imzalanan anlaşma kapsamında yaklaşık 400 milyon avro değerinde yatırım paketinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile imzalanan yeni anlaşmaya ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Anlaşma kapsamında yürütülecek projelere değinen Kurum, ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri başta olmak üzere yaklaşık 400 milyon avroluk yatırım paketini hayata geçireceklerini bildirdi.

Kurum, "Çevre yatırımlarımıza, şehirlerimizin altyapısının güçlendirilmesine ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımıza önemli katkılar sunacağız. Bu sürecin hazırlanmasında emeği geçen Bakanlığımızın, İller Bankamızın ve ilgili tüm kurumlarımızın kıymetli çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyor, anlaşmamızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Murat Kurum, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 400 milyon avroluk çevre yatırım paketi imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
16:27
Gökçek’e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 18:01:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 400 milyon avroluk çevre yatırım paketi imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement