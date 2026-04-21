Bakan Kurum Berlin'de İklim Görüşmeleri Yaptı
Bakan Kurum Berlin'de İklim Görüşmeleri Yaptı

21.04.2026 20:42
COP31 Başkanı Murat Kurum, Berlin'de iklim değişikliği konusunda uluslararası görüşmeler gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve 31. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Başkanı Murat Kurum, Berlin'de BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ve mevkidaşlarıyla görüştü.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin ikili görüşmeler gerçekleştirdiğine dair paylaşımda bulundu.

Berlin'de düzenlenen 17. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı'na katılan Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile Almanya Çevre, İklimi Koruma, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, Japonya Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı Shigeharu Aoyama, Birleşik Krallık Enerji, Güvenlik ve Net Sıfır Bakanlığı İklim Bakanı Katie White ile görüştü.

COP31 Başkanı olarak Türkiye'nin ev sahipliği sürecine ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği çağrısı yaptı.

Bakan Kurum, "COP31 vizyonumuzu anlattık, küresel işbirliği fırsatlarını değerlendirdik." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Güncel, Berlin, Çevre, Son Dakika

“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz
Malatya’da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu Malatya'da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar

21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
20:16
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
