Bakan Kurum: "Bu mutluluğu tüm yüzlerde görmek için bize ne durmak var, ne de yorulmak" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "Bu mutluluğu tüm yüzlerde görmek için bize ne durmak var, ne de yorulmak"

Bakan Kurum: "Bu mutluluğu tüm yüzlerde görmek için bize ne durmak var, ne de yorulmak" Fadıma Polat: "Bu sene ramazanı evimizde bekliyoruz" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Fadıma ablamızın mutluluğunu görüp de heyecanlanmamak olur mu?

20.02.2025 20:55
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Bakan Kurum: "Bu mutluluğu tüm yüzlerde görmek için bize ne durmak var, ne de yorulmak"

Fadıma Polat:

"Bu sene ramazanı evimizde bekliyoruz"

HATAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Fadıma ablamızın mutluluğunu görüp de heyecanlanmamak olur mu? Bu mutluluğu tüm yüzlerde görmek için bize ne durmak var, ne de yorulmak" dedi.

Kahramanmaraş depremlerinde oturdukları ev ağır hasar gören Polat ailesi Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan yeni evlerine yerleşti. 57 yaşındaki Fadıma Polat, eşi 55 yaşındaki Halil Polat, 3'ü de bedensel engelli olan çocukları 16 yaşındaki Fatma, 20 yaşındaki Ahmet ve 26 yaşındaki Ayşe ile birlikte zor günleri geride bıraktı. Daha önce çadırda ve konteynerde ramazanı yaşayan aile şimdi doğal gazlı bir evde huzur içinde ramazan ayını bekliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fadıma ablamızın mutluluğunu görüp de heyecanlanmamak olur mu? Bu mutluluğu tüm yüzlerde görmek için bize ne durmak var, ne de yorulmak" dedi.

"Ömrümüz olursa görürmüşüz"

Deprem gecesini "Kıyametin bir örneğiydi, sabahlar olmadı, gün ışımadı" sözleriyle tasvir eden anne Fadıma Polat şöyle konuştu: "Evi ve anahtarı verince bende bir sinir boşalması oldu. Ağlamaya başladım. Oradakilere, 'abim siz böyle evi verdiniz çok şükür ama ne vakit taşınırız?' dedim. O da 'evi hemen yarın temizle otur' dedi. Daha önce biz sobalı evdeydik, doğalgazlı bir evde hiç yaşamadık. Yerleşince öyle bir geniş, öyle bir ferah geldi ki. Buraya geldim secdeye yattım. Çünkü hiç ümidimiz yoktu. Biz nereden göreceğiz bu evleri diyorduk. Ama ömrümüz olursa görürmüşüz. Allah razı olsun devletimiz bize gösterdi. O ev özleminden sonra hayat varmış dedik. Buraya gelince zannettim ki cennete girdik."

"Bu sene ramazanı hevesle bekliyoruz"

Fadıma Polat, "Bu yıl bambaşka bir ramazan heyecanı yaşadıklarını dile getirdi: Biz iki senedir bayram yaşamadık. Kızım diyor ki, 'anne ramazanı iple çekiyorum, merakla bekliyorum.' Çünkü biz bu sene evimizde daha tatlı bir oruç tutacağız inşallah. Biz onu merakla, hevesle bekliyoruz. Çünkü neden? Çadırda konteynerde sabah sahura kalkınca yer olmadığı için çocuklarımı kaldırıp yemek hazırlıyordum. Engelli çocuklar, sıcak yataklarından kalkması biraz zor oluyordu. Ama mecbur kalkıyorlardı çünkü yer yoktu. Bu sene kendilerini rahatsız etmeyeceğim. Allaha şükürler olsun. Yemeğimi hazırlayacağım. Çocuklarımı çağıracağım. Yerlerine yatacaklar. Merakla, sabırla bir güzel ramazan nasip etsin rabbim."

"Çevre bakanı bizi yalnız bırakmadı"

"Dışarıda yağmur yağıyor, biz devletin yaptığı sıcak yuvamızda oturuyoruz" diyen Fadıma Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Polat, "Çevre Bakanı'ndan Allah binlerce kez razı olsun. Tuttuğu altın olsun. Ben onun annesi sayılırım. Bizi yalnız bırakmadı. Depremin olduğu günden bugüne kadar devlet elinden gelenin fazlasını yaptı. Her dakika yanımızda gibi hissettik. Devletin gücüyle bu millet ayakta durdu. Bizlere de bir cesaret verdi. Demek ki devletimiz bizim arkamızda bizi bırakmıyor dedik" şeklinde konuştu.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 3 bin 878 konutun yapımı tamamlandı. Bu konutların 2 bin 222'si hak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Bu mutluluğu tüm yüzlerde görmek için bize ne durmak var, ne de yorulmak' - Son Dakika

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