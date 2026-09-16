Bakan Kurum, Cenevre'de IFRC Genel Sekreteri Chapagain ile bir araya geldi

Bakan Kurum, Cenevre'de IFRC Genel Sekreteri Chapagain ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre'de IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile IFRC arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, Gazze'ye insani yardım ve COP31 kapsamındaki projeler ele alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain ile görüştü.
Kurum, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.
Chapagain ile Cenevre'de bir araya geldiklerini belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Görüşmemizde Türkiye ile IFRC arasındaki köklü işbirliğini güçlendirme imkanlarını, Gazze'de acil ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra önümüzdeki dönemde bölgedeki toparlanma sürecinde atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. İstanbul'da kurulması planlanan İnsani Lojistik Merkezi'nin hayata geçirilmesi için yürütülecek çalışmaları, Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 kapsamında yürütülebilecek somut projeleri ve iklim eyleminin insani boyutunu ele aldık."
Kurum, küresel insani krizlere karşı uluslararası dayanışmayı ve saha kapasitemizi artıracak adımları atmayı sürdüreceklerini de kaydetti.
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