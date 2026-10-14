Bakan Kurum, COP31 hazırlıklarını Avustralya ve BM ile çevrim içi görüşmede ele aldı - Son Dakika
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Bakan Kurum, COP31 hazırlıklarını Avustralya ve BM ile çevrim içi görüşmede ele aldı

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Bakan Kurum, COP31 hazırlıklarını Avustralya ve BM ile çevrim içi görüşmede ele aldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Simon Stiell ile çevrim içi görüştü. Görüşmede COP31 hazırlıkları ve Eylem Gündemi ele alındı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Simon Stiell ile görüştü.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Sayın Simon Stiell ile COP31 hazırlıklarını ve Eylem Gündemimizi ele aldığımız verimli bir çevrim içi görüşme gerçekleştirdik. Çok sıkı bir işbirliği ile tüm taraflarla bir araya gelerek farklı fikirlerin COP31 çıktılarına katkıda bulunmasını istiyoruz. COP31'i, küresel iklim eyleminde somut sonuçların alındığı, güçlü kararların hayata geçirildiği ve uluslararası işbirliğinin sahada karşılık bulduğu bir dönüm noktasına taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz."

Kaynak: AA
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