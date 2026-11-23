(ANKARA) - COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) boyunca ülkeler arasında diyalog ve iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, "Her müzakere aynı noktada sonuçlanmayabilir. Her beklenti karşılık bulmayabilir. Ancak ortak evimiz dünya için konuşmaktan, dinlemekten ve çözüm aramaktan vazgeçmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gerçekleştirilen COP31'in ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İklim değişikliğiyle mücadelenin uluslararası iş birliği gerektirdiğini vurgulayan Kurum, konferans sürecine katkı sağlayan ülkelere, kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.

"DÜNYA İÇİN KONUŞMAKTAN, DİNLEMEKTEN VE ÇÖZÜM ARAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İklim krizinin hiçbir ülkenin tek başına çözebileceği bir sorun olmadığını belirten Kurum, konferans boyunca ortak çözüm arayışını sürdürdüklerini vurguladı. Kurum, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle mücadele, hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği bir mesele değil. COP31 boyunca bu ortak sorumluluğun gereğini yerine getirmek, ülkeler arasında diyalog ve iş birliğini güçlendirmek için çalıştık. Bu tarihi organizasyonun hayata geçirilmesinde bizlere liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, himayeleri ve kıymetli destekleri için Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçteki müzakere ortağımız Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen başta olmak üzere Avustralya Hükümeti'ne, Birleşmiş Milletler sekreteryasına, iki hafta boyunca Antalya'da ülkelerini temsil eden ve ortak bir zeminde buluşmak için çaba gösteren tüm ülke temsilcilerine ve gözlemcilere teşekkürlerimi iletiyorum.

Ve bu sürece katkılarıyla destek veren tüm bakanlarımıza, bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize, iş dünyamıza, sanatçılarımıza, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma; gece gündüz takip eden basın mensuplarına, güvenlikten ulaşıma, teknik ekiplerden gönüllülerimize, sahada ve perde arkasında emeği bulunan herkese ve misafirperverlikleriyle ülkemizi en güzel şekilde temsil eden kıymetli Antalyalı hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Her müzakere aynı noktada sonuçlanmayabilir. Her beklenti karşılık bulmayabilir. Ancak ortak evimiz dünya için konuşmaktan, dinlemekten ve çözüm aramaktan vazgeçmeyeceğiz."