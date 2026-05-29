Bakan Kurum'dan İmrahor Vadisi Daveti
Bakan Kurum'dan İmrahor Vadisi Daveti

29.05.2026 10:49
Bakan Murat Kurum, Başkentlileri bayramda İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'ne davet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen Başkentlileri, Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'ne davet etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, şehrin kalabalığından, yoğunluğundan kaçmak isteyen vatandaşlara adeta nefes oluyor.

196 bin metrekarelik proje alanına ve 100 bin metrekare yeşil alana sahip millet bahçesinde 240 araçlık otopark, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun ve fitness sahaları bulunuyor.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaşarak, "Bayramda nefeslenmek isteyenlerin adresi belli, millet bahçelerimiz. Başkentliler, hala İmrahor Millet Bahçesi'ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

