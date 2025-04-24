Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul TOKİ'de devam eden toplantıya değindi.
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık, tüm ekibimizle son durumu değerlendirdiğimiz toplantımıza devam ediyoruz."
Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum'dan İstanbul Depremi Açıklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?