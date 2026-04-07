Bakan Kurum'dan İstanbul İçin 3 Milyon TL'ye Varan Kentsel Dönüşüm Kredisi Müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da riskli binaların dönüşümü için sağlanan yeni kentsel dönüşüm projesinin detaylarını açıkladı. Bakan Kurum, "İstanbul için sunduğumuz 3 milyon TL'lik yeni kentsel dönüşüm kredisinde; Nasıl başvuru yapılır? Kredi koşulları neler? Dev destek paketimize dair merak edilenler" ifadelerine yer verdi.

Kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında 3 milyon TL'ye varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek. Proje kapsamında İstanbul'da Dünya Bankası aracılığıyla ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, %0,69 faiz oranıyla, 3 milyon TL'ye kadar kredi finansmanı sunulacak.

Bazı gruplara faiz indirimleri de yapılacak. Örneğin, riskli yapı malikleri, orta ve düşük gelirli haneler, şehit aileleri gibi özel gruplar ve enerji kimlik belgesine sahip binalar için indirimler uygulanacak. Kredi şartları arasında açık icra, takip veya haciz kaydı olmaması ve aylık taksit ödeme tutarının hane gelirinin %70'ini aşmaması yer alıyor.

Başvuru süreci, maliklerin lisanslı müteahhitlerle anlaşması, müteahhitlerin e-Devlet üzerinden ARAAD sistemine proje kaydı yapması ve vatandaşların ön başvurularını tamamlayarak banka şubesine fiziki başvuruda bulunması şeklinde işliyor.