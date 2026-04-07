Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kurum'dan İstanbul İçin 3 Milyon TL'ye Varan Kentsel Dönüşüm Kredisi Müjdesi

07.04.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da riskli binaların dönüşümü için 3 milyon TL'ye varan yeni kentsel dönüşüm kredisinin detaylarını açıkladı. Kredi, Dünya Bankası finansmanıyla ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade ve %0,69 faiz oranıyla sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da riskli binaların dönüşümü için sağlanan yeni kentsel dönüşüm projesinin detaylarını açıkladı. Bakan Kurum, "İstanbul için sunduğumuz 3 milyon TL'lik yeni kentsel dönüşüm kredisinde; Nasıl başvuru yapılır? Kredi koşulları neler? Dev destek paketimize dair merak edilenler" ifadelerine yer verdi.

Kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında 3 milyon TL'ye varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek. Proje kapsamında İstanbul'da Dünya Bankası aracılığıyla ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, %0,69 faiz oranıyla, 3 milyon TL'ye kadar kredi finansmanı sunulacak.

Bazı gruplara faiz indirimleri de yapılacak. Örneğin, riskli yapı malikleri, orta ve düşük gelirli haneler, şehit aileleri gibi özel gruplar ve enerji kimlik belgesine sahip binalar için indirimler uygulanacak. Kredi şartları arasında açık icra, takip veya haciz kaydı olmaması ve aylık taksit ödeme tutarının hane gelirinin %70'ini aşmaması yer alıyor.

Başvuru süreci, maliklerin lisanslı müteahhitlerle anlaşması, müteahhitlerin e-Devlet üzerinden ARAAD sistemine proje kaydı yapması ve vatandaşların ön başvurularını tamamlayarak banka şubesine fiziki başvuruda bulunması şeklinde işliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dünya Bankası, Murat Kurum, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Finans, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 11:09:01. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.