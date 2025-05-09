Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı: Deprem Korkularına Son Verelim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı: Deprem Korkularına Son Verelim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yeni evlerine kavuşan vatandaşlar üzerinden kentsel dönüşüm çağrısında bulundu. Bakan, deprem riskine karşı, güvenli konutların önemini vurguladı.

09.05.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum: "Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Güngören ilçesinde hayata geçirilen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi ile yeni evleri teslim edilen Kenan ve Habibe Temel çiftinin görüntülerini paylaşarak kentsel dönüşüm çağrısı yaptı. Bakan Kurum, "Kenan Ağabeyimiz devletine güvendi, hayatı değişti. Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor. Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Güngören Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından hayata geçirilen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk 3 etabı tamamlandı. Bölgede bin 179 konut ve 43 ticari ünite inşa edildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde devam eden 4. etap çalışmaları kapsamında da 743 konut ve 37 iş yerinin inşası sürüyor.

"Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tozkoparan'da yeni ve sağlam konutlarına kavuşan Kenan ve Habibe Temel çiftinin görüntülerini paylaşarak, "Kenan Ağabeyimiz devletine güvendi, hayatı değişti. Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor. Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim" çağrısında bulundu.

Kenan Temel: "Evimizde direkler açılmıştı, paslanmıştı"

Sekiz bloktan oluşan Örnek Blokları'nda yaklaşık 30 yıl yaşayan emekli Kenan Temel, eski evlerinin dönüşüme girmemiş olsaydı 6.2'lik depremde yıkılabilecek kadar kötü durumda olduğuna değinerek, "Evimizde direkler açılmıştı, paslanmıştı, neredeyse parmak giriyordu. Tornavidayla kazıya kazıya demirler içinde bitti. Deniz kumu olduğu belli. Çünkü demirleri çürütmüş. Evleri alçıyla sıvıyordum, 5-10 gün sonra bir bakıyordum yine açılmıştı. Sonra dönüşüme karar verdik. 6.2'lik depremde de rahat rahat evimizde oturduk. Dönüştürmeseydik yıkılırdı. Şimdi kafamız rahat. 7- 8 şiddetinde deprem olsa da evimden çıkmam Allah'ın izniyle" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Tozkoparan, Politika, Güncel, Deprem, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı: Deprem Korkularına Son Verelim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:25:09. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı: Deprem Korkularına Son Verelim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.