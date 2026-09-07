Bakan Kurum: Fethiye'de 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz - Son Dakika
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Bakan Kurum: Fethiye'de 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz

Bakan Kurum: Fethiye\'de 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlattıklarını duyurdu. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizleneceğini ve Mapa-Şamandıra Sistemi ile deniz çayırlarının korunacağını açıkladı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, sanal medya hesabı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜCA) tarafından deniz ekosistemini korumak için hayata geçirilen DERİA sistemine ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Kurum paylaşımda, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak, Mapa-Şamandıra Sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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