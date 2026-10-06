Bakan Kurum, Fiji\'de Pre-COP\'ta mevkidaşı Yadav ile COP31 gündemini görüştü

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Bhupender Yadav ile görüştü. Kurum, görüşmede elektrifikasyon ve iklim dirençli şehirler başta COP31 gündeminin öncelikli alanlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fiji'de Pre-COP Liderler Oturumu kapsamında Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Bhupender Yadav ile bir araya geldiğini duyurdu.

Kurum, şunları kaydetti:

"Fiji'deyiz. Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Bhupender Yadav ile Pre-COP Liderler Oturumu kapsamında bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Elektrifikasyon ve iklim dirençli şehirler başta olmak üzere, COP31 gündemimizin öncelikli alanlarını değerlendirdik."