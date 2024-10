Bakan Kurum: Huzurlu yaşam için çalışacağız

Güncel

Bakan Kurum: "Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz"

OSMANİYE - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Böyle bir millete ne yapsak az gelir. Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşa ve ihyası için çalışmalarını sürdürürken, deprem bölgesindeki köylerde ve şehirlerde 1900'den fazla şantiyede, 160 binden fazla personel, afet konutlarının inşası için çalışıyor. Deprem bölgesindeki 11 ilde 26 Ekim itibarıyla teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükselirken, 2024 yılı sonunda teslim edilen konut ve iş yeri sayısını 201 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Depremde etkilenen ve ağır yıkımların yaşandığı Osmaniye'de bugüne kadar 5 bin 410 konut ve iş yerinin inşası tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Bu sayının yıl sonunda 5 bin 632'ye yükselmesi öngörülürken, Osmaniye'de 2025 yılı sonunda toplam da 11 bin 850 konut ve iş yeri teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Devlet daha ne yapsın ki?' diyor Osmaniye'de yuvasına kavuşan ağabeyimiz. Böyle bir millete ne yapsak az gelir. Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Siyaset yapmayacaksın, vatandaşın yarasına merhem olacaksın"

Osmaniye'de kalıcı konutlarına yerleşen depremzede aileler, yeni evlerine kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hak sahibi Mevlüt Özer, 6 Şubat depremlerinde TOKİ'nin bölgede yaptığı konutların hiçbirinde hafif hasar oluşmadığını belirtti. Konutların sağlamlığının kanıtladığını vurgulayan Özer, "Devletimizin yaptığı her şeye güveniyoruz. Ona inanarak geldik, başımızı buraya soktuk. Geçen hafta deprem olmuş, biz sosyal medyadan öğrendik, hiç hissetmedik" dedi. Yeni konutlarla beraber otopark sorununun da ortadan kalktığını kaydeden Özer, "Aynı zamanda çocuklarımızın, torunlarımızın oynayabileceği parkımız, basketbol sahalarımız da var. Devletimiz her tarafa yetişti. Dışarıdan 'devlet ne yapıyor ki?' diyenler gelip buraları görsünler. Her tarafta binalar yükseldi, herkes evlerinde oturuyor. Devlet daha ne yapsın? Siyaset yapıyorlar. Siyaset yapmayacaksın, vatandaşın yarasına merhem olacaksın" diye konuştu.

Yeni evine yerleşen Gönül Görgel ise kuranın kendisine çıktığında ailecek 'sonunda güvenilir bir evimiz oldu' diye sevindiklerini belirtti. Malatya'da yaşanan 5,9'luk depremi hiç hissetmediklerine dikkat çeken Görgel, "Devlet her zaman yanımızda. Bunu hissettik, gördük ve yaşadık. Hala çalışıyorlar, en ufak eksikte hemen geliyorlar, eksikleri tamamlıyorlar. Hak sahipleri gelip konutlarına otursunlar, rahat bir şekilde uykularını uyusunlar" şeklinde konuştu.

Diğer bir hak sahibi Melek Birol da, "Evin bana çıkacağını tahmin bile etmemiştim, hiç ümidim yoktu. Bu kadar güzel olacağını hayal bile edemezken, hayallerim gerçek oldu. Devletimiz hep yanımızdaydı" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla evlerinde oturabilir"

TOKİ İnşaat Mühendisi Tuğrul Cantürk, 6 Şubat depremlerinin ardından TOKİ'nin Osmaniye'de 7 bin 418 konutun ihalesini tamamlayarak yapımına başladıklarını belirtti. Cantürk, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da bin 950 köy evinin inşasına başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Osmaniye'de toplam 9 bin 368 konutun ihalesi yapıldı. 180 köy evi teslim edildi. TOKİ olarak şu anda 3 bin 658 konutun inşası devam ediyor. Konutların en kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesini planlıyoruz. Akyar ilçesinde ise birinci ve ikinci etaptan oluşan bin 820 konutumuzun yapımını tamamladık. Konutlarımız yatay ve yöresel mimariye uygun olarak tasarlanmış olup, radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile inşa edilmiştir. Dolayısıyla binalarımız depreme karşı dayanıklı durumdadır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla evlerinde oturabilir."