Bakan Kurum, İBB'nin RAMS'ta 1,1 milyar TL satış bedeli bulunduğunu savundu - Son Dakika
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Bakan Kurum, İBB'nin RAMS'ta 1,1 milyar TL satış bedeli bulunduğunu savundu

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Bakan Kurum, İBB\'nin RAMS\'ta 1,1 milyar TL satış bedeli bulunduğunu savundu
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Bakan Murat Kurum, RAMS projesine yönelik iddialara yanıt vererek projenin Sarıyer Belediyesi teklifi ve 2022'de İBB onayıyla hayata geçtiğini belirtti. Kurum, İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 metrekare inşaat alanı payıyla doğrudan ortak olduğunu açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, RAMS projesine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 metrekare inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin genel kurul toplantısında RAMS Projesi'ne yönelik iddialarına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Özgür Bey, Ayazağa'daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan! Hem İBB'nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından. Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır. Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!" ifadelerine yer verdi.

BAKANLIĞIN ONAYINA SUNULMUŞ

Bu arada, 2025 yılında söz konusu projenin Sarıyer Belediye Meclisi'nin aldığı karar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayına sunulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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