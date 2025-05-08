Bakan Kurum, İstanbul'un Dönüşümü İçin El Birliği Çağrısı Yaptı

Bakan Kurum: "Hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymak durumunda olduğumuzu, burada net bir şekilde ifade ettik"

"Muhalefet partisi, iktidar partisi, kim olursa olsun fark etmeksizin, her türlü işi orada konuşacağız, istişare edeceğiz"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı" sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "İşin özü, İstanbul'un dönüşümü adına, İstanbul'un geleceği adına, yapılacak her işe buradaki tüm belediye başkanlarımız, destek olacak. ve hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymak durumunda olduğumuzu, burada net bir şekilde ifade ettik" dedi.

Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında İstanbul Valilik binasında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Bakan Kurum, toplantıya katılanlarla birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Valisinin başkanlığında bir komisyon kurulduğunu ve komisyonun alacağı kararlara saygılı olacaklarını belirten Bakan Kurum, "Çok kıymetli, değerli bir toplantıyı icra etmiş olduk. Valimizle, kaymakamlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla 39 ilçemizin sorunlarını tek tek, burada istişare ettik. Bu istişareler çerçevesinde İstanbul'un depreme hazır gelebilmesi adına, bir komisyon kurup Valimiz başkanlığında, belediyelerimizden gelen bir talep olursa, talepleri o komisyon nezdinde değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağımızı, bu komisyonun siyaset üstü bir bakışla, İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürüteceği, bizim de komisyonun alacağı tüm karara saygı duyacağımızı, destekleyeceğimizi ifade ettik" dedi.

İstanbul'un dönüşümü adına hep birlikte ellerini ve gövdelerini taşın altına koyacaklarını kaydeden Bakan Kurum, "Böyle bir kara aldık ve bu kara çerçevesinde de gerekirse, bundan önceki davalar dahi, muhalefet partisi, iktidar partisi, kim olursa olsun fark etmeksizin, buradan davayı da yeniden gözden geçirecek, her türlü işi orada konuşacağız, istişare edeceğiz. İşin özü, İstanbul'un dönüşümü adına, İstanbul'un geleceği adına, yapılacak her işe buradaki tüm belediye başkanlarımız, destek olacak. ve hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymak durumunda olduğumuzu, burada net bir şekilde ifade ettik. Herkeste gördüğüm, bu toplantıdan memnuniyet duyduğunu, böylesi bir toplantının İstanbul'un geleceği adına da, çok önemli olduğunu ifade ettiler. İnşallah burada alacağımız kararlar, İstanbul için hayırlı olacaktır, İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı olacaktır. Biz bu işin takipçisi olacağız, destekçisi olacağız, yapılması gereken işleri, işlemleri, projeleri milletimizle el ele verip, nasıl 6 Şubat'ta asrın felaketinde 11 ili ayağa kaldırdıysak, İstanbul'u da hep birlikte el ele vererek ayağa kaldıracağız. Başta Valimiz olmak üzere, Büyükşehir Başkan Vekilimize ilçe belediye başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.