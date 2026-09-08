Bakan Kurum, Mapa-Şamandıra filmini paylaştı, Ata Demirer ve Erkan Can Fethiye'nin mavisine
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ata Demirer ve Erkan Can'ın rol aldığı 'Mapa-Şamandıra' tanıtım filminin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Bakan, sistemle kontrolsüz demirlemenin önüne geçilerek su altı yaşamının korunduğunu belirtti.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oyuncu ve komedyen Ata Demirer ile oyuncu Erkan Can'ın rol aldığı "Mapa-Şamandıra" tanıtım filminin görüntülerini paylaştı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ata Demirer ile Erkan Can Fethiye'nin mavisine daldı. Gördükleri manzara ise denizin altında saklı bambaşka bir dünyaydı. Binlerce canlı, deniz çayırları ve nefes alan bir ekosistem... Mapa-Şamandıra Sistemi'yle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, su altındaki yaşamı koruyoruz."
Kaynak: AA
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