Bakan Kurum, 'Yeni Evim İlk İftarım Programı'nda konuştu
Bakan Kurum, 'Yeni Evim İlk İftarım Programı'nda konuştu / Haber eklendi

06.03.2026 23:03
VATANDAŞLARLA İFTARDA BULUŞTUÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut kurasının ardından düzenlenen 'Yeni Evim İlk İftarım' programında Hataylı vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut kurasının ardından düzenlenen 'Yeni Evim İlk İftarım' programında Hataylı vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Hataylıların kendilerini her zaman öz evlatları gibi bağrına bastığını dile getiren Bakan Kurum, Hatay'ın kendileri için ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. 6 Şubat depremleri sırasında Hatay'ın sokaklarında olduklarını anlatan Bakan Kurum, "O dimdik duran babaların gölgesinde çalıştım, gözyaşlarıyla dua eden annelerle sabahladım. Çok şey gördüm. Ama o gecelerde bir şey daha gördüm ki asla unutamam. Hatay'ın her sokağında acı vardı ama karamsarlık yoktu, hüzün vardı ama eğilmek yoktu. O gün kendime şunu söyledim; 'Yeniden diriliş' kavramı bir şehir olsaydı o şehrin adı Hatay olurdu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgesinde yeni yuvaların yapılmaya devam ettiğini belirten Bakan Kurum, Hatay'da yeni sosyal konutların kuralarının çekildiğini ve vatandaşların yeni yuvalarına kavuşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Türkiye'nin terör belasından kurtulduğu, ekonominin toparlanma sürecine girdiği ve deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırıldığı bir dönem yaşadığını aktaran Bakan Kurum, ülkenin her alanda güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Siyasette millete sırtını dönen anlayışın geride kaldığını kaydeden Kurum, millete hizmet edenlerin ve eser üretenlerin daha güçlü hale geldiğini dile getirdi. Deprem bölgesinin ayağa kalkmasından rahatsız olanların söylemlerinin artık karşılık bulmadığını sözlerine ekleyen Kurum, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için çalışanların emeklerinin tarih yazdığını vurguladı. Türkiye'nin savunma sanayisinde de önemli adımlar attığını söyleyen Kurum, "İHA, SİHA görmek istemiyoruz diyenler susturulurken, o SİHA'ları ve füzeleri yapanların sesi daha gür çıkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güven ve istikrar döneminin devam ettiğinin altını çizen Kurum, milletin desteği ve deprem bölgesinin dualarıyla Türkiye'nin daha güçlü bir döneme girdiğini ifade etti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan, "Bu şahlanışı daha da güçlendirmek için çok çalışacağız. Ellerimizi daha sıkı tutacağız, yüreklerimizi daha sıkı birleştireceğiz ve bu güzel milletin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Program, vatandaşlarla yapılan iftarın ardından sona erdi.

ALİCAN GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: DHA

Sosyal Konut, Murat Kurum, Güncel, Çevre, Son Dakika

